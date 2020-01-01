AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المشجرة والشراشيب.. ترزي شعبان عبد الرحيم يكشف سر اختياره الوان البدل.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:39 م
الفنان شعبان عبد
الفنان شعبان عبد الرحيم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال أشرف عبد اللطيف مصمم الأزياء الخاص بالفنان الراحل شعبان عبد الرحيم،إن الفنان وضع نفسه في شخصية خاصة به في الغناء واللبس ولم يتمكن احد من الوصول اليه او حتى تقليده.

وأضاف "أشرف عبد اللطيف"خلال لقائه في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه"dmc"، أن بعض بدل الفنان شعبان عبد الرحيم كان عليها جدل كبير وهذا هو الموضوع .

وأوضح: كنت اختار له الالوان المشجرة وبعد ذلك دخلنا الي ما يسمي الشراشيب وكنت اقوم بصنع البدل السادة واقوم بعدها بادخال الشراشيب عليها .

وتابع: في كثير من الاوقات كنت أقوم بعمل جاكت البدلة ويحتوى على عمل كثير والبنطلون سادة والذي ساعدني على هذا هو شخصيته المميزة.

واستكمل"أشرف عبد اللطيف"ان الفنان شعبان عبد الرحيم طلب عمل بدلة لون اصفر ولون احمر وقمت بتأجيلها كثيرا من الوقت حتى قمت بصناعتها لانني انا من كان يقوم بشراء القماش وعمل البدلة وبعدها اقوم باخباره .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أزمة جديدة تؤخر قيد كهربا بقائمة النادي الأهلي | تفاصيل

زلزال قد يطيح بـ أردوغان | قناة اسطنبول حكاية مشروع يهدد بقاء تركيا

صحي جدا | فوائد سحرية لا تعرفينها عن الكرنب .. اكتشفيها

في عيد ميلادها ..تعرف على عمر ومؤهل دنيا سمير غانم

مصرع رجل أمام خطيبته في منتصف ليلة الكريسماس بـ أنبوبة ألعاب نارية

بعد إفساد عمليات التجميل لوجهها.. شاهد| مايا دياب بإطلالة مثيرة فى الكريسماس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد