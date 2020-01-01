المشجرة والشراشيب.. ترزي شعبان عبد الرحيم يكشف سر اختياره الوان البدل.. فيديو

قال أشرف عبد اللطيف مصمم الأزياء الخاص بالفنان الراحل شعبان عبد الرحيم،إن الفنان وضع نفسه في شخصية خاصة به في الغناء واللبس ولم يتمكن احد من الوصول اليه او حتى تقليده.



وأضاف "أشرف عبد اللطيف"خلال لقائه في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه"dmc"، أن بعض بدل الفنان شعبان عبد الرحيم كان عليها جدل كبير وهذا هو الموضوع .



وأوضح: كنت اختار له الالوان المشجرة وبعد ذلك دخلنا الي ما يسمي الشراشيب وكنت اقوم بصنع البدل السادة واقوم بعدها بادخال الشراشيب عليها .



وتابع: في كثير من الاوقات كنت أقوم بعمل جاكت البدلة ويحتوى على عمل كثير والبنطلون سادة والذي ساعدني على هذا هو شخصيته المميزة.



واستكمل"أشرف عبد اللطيف"ان الفنان شعبان عبد الرحيم طلب عمل بدلة لون اصفر ولون احمر وقمت بتأجيلها كثيرا من الوقت حتى قمت بصناعتها لانني انا من كان يقوم بشراء القماش وعمل البدلة وبعدها اقوم باخباره .