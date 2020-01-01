رمضان عبدالمعز: 2020 ستكون أسعد سنة لو فعلنا فيها صالحا

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن 2020 ستكون أسعد سنين حياة كل إنسان لو فعل فيها الأعمال الصالحة، لافتًا إلى أن كل السنين أيام الله تعالى، لكن تختلف فيما فعله الأشخاص من أعمال.



وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء: "أن الأعمال الصالحة هى أساس النجاة من غضب الله فى الآخرة، لن ينجى الإنسان إلا صالح أعماله".



وأشار إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل الفلاح فى الدنيا والآخرة، لافتًا إلى أن تقديم النصيحة لوجه الله بالحب والابتسامة لهم جزاء عظيم.



وواصل: «من أخص صفات النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، والمؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخير كله فى فعل هذا، ما دام باللين والرفق وليس بالقسوة والشدة».



وتابع: «من دعا الى خير ومنفعة كان له نفس الأجر، ومن دعا إلى ضلالة له نفس الإثم حتى ولو لم يفعله، زى اللى يقول تعالى نسهر فى رأس السنة ونخرب الدنيا، هذه دعوة الى ضلال».