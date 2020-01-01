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رياضة

مانشستر سيتي ضد إيفرتون.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول وهدف أبيض للسيتزن

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بالتعادل دون أهداف في إطار الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب الاتحاد.

وسيطر السيتي على مجريات اللعب بشكل كامل في أول ربع ساعة، ووصلت نسبة استحواذ السيتي إلى 65% مقابل 35%.

وأحرز السيتي هدفا عن طريق اللاعب فودين ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وبعد الهدف رفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح الجزائري رياض محرز، الذي ادعى السقوط في منطقة الجزاء.

ودخل مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، فيرناندينو، جارسيا، بنيامين ميندي

وسط الملعب: إلكاي جندوجان، رودريجو، كيفن دي بروين

الهجوم: رياض محرز، جابريل خيسوس، فيل فودين

فيما بدأ إيفرتون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: كولمان – مينا – هولجات

خط الوسط: سيديبيه – ديلف سيجوردسون – ديني

خط الهجوم: ريتشارلسون – بيرنارد – كيلفرت لوين
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