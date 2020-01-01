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أخبار العالم

نتنياهو يطالب الكنيست بمنحه حصانة من المحاكمة بتهمة الفساد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه سيتقدم بطلب إلى الكنيست اليوم الأربعاء لمنحه حصانة من المحاكمة في قضايا الفساد الثلاث التي يواجهها. قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له بـ 4 ساعات.

وبحسب صحيفة "هاآرتس" العبرية، ستناقش لجنة الكنيست طلب نتنياهو، الذي سيحتاج تصويت النواب عليه لإقراره في حال الموافقة على الطلب. وذلك وفقا للقانون الإسرائيلي.

ونظرًا لأن لجنة مجلس النواب لم يتم تعيينها منذ الانتخابات العامة في أبريل، وليس من المتوقع أن يتم تجميعها قبل انتخابات مارس القادمة، فإن المناقشة ستتم في عدة أشهر. وإلى أن تتخذ اللجنة قرارًا، لا يمكن تسليم لائحة اتهام ضد نتنياهو رسميًا إلى المحكمة.

وأوضحت الصحيفة أنه يجوز للكنيست منح حصانة من المقاضاة في جميع الحالات الثلاث التي يتهم فيها بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، أو لبعض الحالات فقط.

وفي حال الموافقة على طلب نتنياهو بالحصانة من قبل الكنيست، يجوز للمدعي العام وكذلك الأطراف المدنية تقديم إلتماس إلى المحكمة العليا.

و تستغرق عملية منح الحصانة، وهي خطوة ضرورية قبل بدء المحاكمة، وقتًا طويلًا. ولن تبدأ العملية القانونية في المحكمة إلا بعد أن يستكمل الكنيست إجراءات طلب الحصانة، والطعون المتوقعة امام المحكمة العليا في هذا الشأن.

وسيكون من الممكن تأخير العملية القانونية بوسائل مختلفة، مثل طلبات اكتشاف الأدلة. إذا رفض مكتب المدعي العام تسليم المواد المطلوبة، فقد يتعين الفصل في هذا الإجراء في دعوى منفصلة، وكلما زاد اهتمام المدعى عليه بتأخير المحاكمة، طالت مدة العملية - وقد تستغرق طلبات الاكتشاف ما يصل إلى عام.
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