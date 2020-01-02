15 يناير.. توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن توقيع اتفاق تجارة المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 يناير في البيت الأبيض.
وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيوقع الاتفاق مع ممثلين رفيعي المستوى للصين وأنه سيتوجه في وقت لاحق بعد التوقيع إلى بكين للشروع في محادثات المرحلة التالية.
وقال ترامب في تغريدة سابقة له أيضا عبر تويتر، إن بعض التعريفات الجمركية على البضائع الصينية ستبقى عند 25%، مشيرًا إلى أن التعريفات الجمركية الأخرى سيتم تخفيضها.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن المفاوضات حول إلغاء تعريفات جمركية أخرى مستمرة خلال الأيام المقبلة و"وليس بعد انتخابات 2020"، على حد وصفه، واصفًا الاتفاق بـ"الرائع للجميع".
ويعني ذلك الاتفاق، انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية، حيث فرضت الحكومة الأمريكية تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الصينية، والتي تعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق لها في العالم.
وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيوقع الاتفاق مع ممثلين رفيعي المستوى للصين وأنه سيتوجه في وقت لاحق بعد التوقيع إلى بكين للشروع في محادثات المرحلة التالية.
وقال ترامب في تغريدة سابقة له أيضا عبر تويتر، إن بعض التعريفات الجمركية على البضائع الصينية ستبقى عند 25%، مشيرًا إلى أن التعريفات الجمركية الأخرى سيتم تخفيضها.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن المفاوضات حول إلغاء تعريفات جمركية أخرى مستمرة خلال الأيام المقبلة و"وليس بعد انتخابات 2020"، على حد وصفه، واصفًا الاتفاق بـ"الرائع للجميع".
ويعني ذلك الاتفاق، انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية، حيث فرضت الحكومة الأمريكية تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الصينية، والتي تعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق لها في العالم.