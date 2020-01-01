برلماني يوضح أهمية إلغاء توصيل الكهرباء بالممارسة للمواطن

أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية قرار إلغاء نظام الممارسة بالنسبة لتوصيل الكهرباء، واستبداله بنظام العدادات الكودية، فيما يخص المنازل المخالفة للبناء.



وقال النائب السيد حجازي، في تصريحات لـ "صدى البلد" إن: "القرار جاء من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت مناسب، مشيرًا إلى أنه يتناسب مع المخطط العمراني الجديد الذي تنوي الدولة القيام به، إضافة إلى قانوني التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي وضع اليد.



ولفت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بخصوص تفعيل العدادات الكودية وإلغاء نظام الممارسة، والذي كان فيه إجحاف للمستهلك وللدولة أيضًا، حيث أن هناك بعض المنازل التي تدفع بنظام الممارسة، ولا تقوم باستهلاك نصف المبلغ الذي تدفعه، لكن في ظل العدادات الكودية سيدفع المواطن قيمة الاستهلاك الحقيقية فقط.



وكان مجلس الوزراء، وافق على إلغاء نظام «الممارسة» المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.