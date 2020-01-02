14 مليار جنيه تراجعا في صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر أكتوبر

تراجعت صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصري بنحو 14 مليار جنيه لتسجل 342 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 356 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.





وقال البنك المركزى فى نشرته الشهرية، إن صافى الأصول الأجنبية لديه انخفضت بقيمة مليار جنيه لتسجل 268 مليارا بنهاية أكتوبر الماضى ، مقارنة مع 269 مليارا بنهاية سبتمبر، بينما تراجعت الأصول لدى البنوك بقيمة 13 مليار جنيه لتسجل نحو 73 مليارا بنهاية أكتوبر مقابل 86 مليارا بنهاية سبتمبر 2019.





وكان البنك المركزى قد ذكر فى تقريره أن قروض البنوك المصرية للعملاء ارتفعت بنحو 6.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل نحو 1.814 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .



