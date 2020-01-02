AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

14 مليار جنيه تراجعا في صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر أكتوبر

الخميس 02/يناير/2020 - 07:26 ص
البنك المركزى
البنك المركزى
Advertisements
محمد يحيى
تراجعت صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصري بنحو 14 مليار جنيه لتسجل 342 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 356 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وقال البنك المركزى فى نشرته الشهرية، إن صافى الأصول الأجنبية لديه انخفضت بقيمة مليار جنيه لتسجل 268 مليارا بنهاية أكتوبر الماضى ، مقارنة مع 269 مليارا بنهاية سبتمبر، بينما تراجعت الأصول لدى البنوك بقيمة 13 مليار جنيه لتسجل نحو 73 مليارا بنهاية أكتوبر مقابل 86 مليارا بنهاية سبتمبر 2019.

وكان البنك المركزى قد ذكر فى تقريره أن قروض البنوك المصرية للعملاء ارتفعت بنحو 6.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل نحو 1.814 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .

وأضاف التقرير إن إجمالي القروض الموجهة للحكومة سجلت نحو 484.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 484.05 مليار جنيه سبتمبر السابق عليه، بينما بلغت قروض الحكومة بالعملة المحلية 241.1 مليار جنيه مع نهاية أكتوبر مقابل 244.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بينما سجلت القروض للحكومة بالعملات الأجنبية 243.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 239.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركزي: ارتفاع السيولة المحلية للبنوك لـ 4.012 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي

خلال عرضه لمؤشرات الربع المالي الأول.. البنك المركزي يعلن ارتفاع ودائع الجهاز المصرفي لـ 4.2 تريليون جنيه.. والسيولة تسجل 4.012 تريليونا

البنك المركزي: 3.7 تريليون جنيه حجم أصول البنوك بالعملة المحلية في سبتمبر الماضي

خلال عرض مؤشرات الأداء المالي في 3 شهور.. البنك المركزي: أصول الجهاز المصرفي ترتفع لـ354.62 مليار جنيه

المركزي: 1.82 تريليون جنيه تسهيلات إئتمانية لعملاء البنوك في سبتمبر الماضي

خلال عرض مؤشرات الأداء المالي.. البنك المركزي يعرض نمو القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء في الربع الأول من العام المالي الجاري.. القطاع الصناعي يسجل 307.4 مليار و التجارة 124.5 مليار

ترشيحاتنا

شاهد رد حسن حمدي على رسالة مرتضى منصور.. فيديو

لفتة إنسانية.. حمدي فتحي يصافح ذوي الهمم قبل مباراة المقاصة ..فيديو

سيد عبد الحفيظ يعلن تفاصيل أزمة البطاقة الدولية لـ كهربا ويوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

الآن.. أمطار على واحة سيوة وانخفاض شديد في درجات الحرارة

يغرد وحيدا.. رضا عبد العال: الفوز على الأهلي بمثابة بطولة دوري

AdvertisementS

لحظة مرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتا أثناء غنائه على خشبة المسرح.. شاهد

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة

رد فعل فايلر عقب خروج محمد هاني من الملعب ..فيديو

بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية

عاجل.. الجمهور يرفض تطاول الحضري على حسن حمدي | تفاصيل

اخبار الرياضة| اتحاد الكرة يبرئ الزمالك ويصدم الأهلي .. فايلر يكشف تفاصيل المشادة مع ميدو

يغرد وحيدا.. رضا عبد العال: الفوز على الأهلي بمثابة بطولة دوري

سيد عبد الحفيظ يعلن تفاصيل أزمة البطاقة الدولية لـ كهربا ويوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

حسن حمدي: اعتزلت العمل الرياضي.. الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع.. ومرتضى منصور يوجه رسالة لرئيس الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود