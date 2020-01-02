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اقتصاد

قطع المياه عن مدينة الخانكة لأعمال التطهير اليوم وغدا

الخميس 02/يناير/2020 - 08:26 ص
قطع المياه
قطع المياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن مدينة الخانكة اليوم الخميس 2 يناير من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، ويوم الجمعة من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك لأعمال التطهير بترعة الإسماعيلية بمأخذ محطة المياه المرشحة بأبو زعبل.

وناشدت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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