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برلمان

برلماني: أردوغان ينفذ مخططا فوضويا في ليبيا ويعمل على نهب النفط وتقاسمه مع أمير قطر

الخميس 02/يناير/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
حذر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، من المخطط الفوضوي الذي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإقراره في ليبيا ويهدف إلى نهب النفط الليبي وتقاسمه مع أمير قطر تميم بن حمد استغلالا للأوضاع الأمنية السيئة التي تمر بها ليبيا.

ونوه بأهمية التصدي منذ البداية لهذه الأطماع التركية خاصة بعدما أعلن أردوغان أنه سيرسل قوات برية وبحرية وجوية إلى طرابلس للوقوف بجوار حكومة فايز السراج ومساندة الميليشيات.

وشدد على أن النظام التركى، يحاول شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان والسراج وهو اتفاق على الشر وتمزيق ليبيا، مضيفا أنه يثمن غاليا الوقفة المصرية الوطنية تجاه أطماع أردوغان في ليبيا وفضحه عالميا.
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