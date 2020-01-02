برلماني: أردوغان ينفذ مخططا فوضويا في ليبيا ويعمل على نهب النفط وتقاسمه مع أمير قطر

حذر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، من المخطط الفوضوي الذي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإقراره في ليبيا ويهدف إلى نهب النفط الليبي وتقاسمه مع أمير قطر تميم بن حمد استغلالا للأوضاع الأمنية السيئة التي تمر بها ليبيا.





ونوه بأهمية التصدي منذ البداية لهذه الأطماع التركية خاصة بعدما أعلن أردوغان أنه سيرسل قوات برية وبحرية وجوية إلى طرابلس للوقوف بجوار حكومة فايز السراج ومساندة الميليشيات.



