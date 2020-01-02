برلماني: 2020 سيكون عام النمو والرخاء والسعادة للمصريين

هنأ المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد معربًا عن خالص أمنياته للرئيس وللمصريين بعام جديد سعيد مليء بالخير والتنمية.





وأضاف أن الإنجازات التي تحققت في مصر خلال العام الماضي، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي واستعادته للدور الريادي لمصر اقليميا وعربيا، والخروج بالوطن من عنق الزجاجة الى آفاق النمو والتنمية والرخاء.





وشدد على أن المصريين جميعا يشعرون بالفخر مما تحقق على أرض مصر من إنجازات، ويؤكدون أن الغد سيكون أفضل بإذن الله.



