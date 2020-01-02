AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: 2020 سيكون عام النمو والرخاء والسعادة للمصريين

الخميس 02/يناير/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
هنأ المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد معربًا عن خالص أمنياته للرئيس وللمصريين بعام جديد سعيد مليء بالخير والتنمية.

وأضاف أن الإنجازات التي تحققت في مصر خلال العام الماضي، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي واستعادته للدور الريادي لمصر اقليميا وعربيا، والخروج بالوطن من عنق الزجاجة الى آفاق النمو والتنمية والرخاء.

وشدد على أن المصريين جميعا يشعرون بالفخر مما تحقق على أرض مصر من إنجازات، ويؤكدون أن الغد سيكون أفضل بإذن الله.

وأشار إلى أن التحديات الجسيمة التي تجابه الوطن وثقته التامة في القدرة على تخطيها سواء على الصعيد الأمني او الاقتصادي، قائلا إن عام 2020 سيكون عام الطفرة الاقتصادية الملموسة وعام الرخاء للمصريين جميعا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني سرى الدين: الإصلاح الاقتصادي يجب أن يعقبه آخر مؤسسي.. ونحتاج 700 ألف فرصة عمل سنويا

الرئيس السيسي: مصر واجهت الحروب الأهلية والإرهاب فى عام 2013.. فيديو

بعد مبادرة دعم قطاع السياحة.. برلماني: مصر ستجني 20 مليار دولار في الفترة المقبلة

الهيئة القبطية الأمريكية تشكر الرئيس السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: كل عام ومصرنا الغالية فى تقدم

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: كل عام ومصرنا الغالية فى تقدم.. و مهنئا وزير الدفاع: ستظل القوات المسلحة درعا لحماية الوطن

ترشيحاتنا

ليبيا.. تجدد الاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات الوفاق في طرابلس

رد فعل فايلر عقب خروج محمد هاني من الملعب ..فيديو

4 كلمات تجدد بها إيمانك يوميا.. المفتي السابق يكشف عنها

هل يفعلها محمد صلاح؟| الكاف يدعو الخطيب لحفل أفضل لاعب إفريقي 2019

الأهلي يكشف موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. تفاصيل

أهم الأخبار | سعر البنزين الجديد خلال أيام.. الخطيب وتركي الشيخ حبايب ..تفاصيل جديدة حول موقعة الأهلي والهلال.. والأرصاد تحذر من أمطار غزيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

ماريا كاري تستقبل العام الجديد مع أبنائها بجمهورية الدومينيكان