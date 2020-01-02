عودة العمل بالبنك المركزي والبنوك المصرية

يعود اليوم الخميس، البنك المركزي والبنوك العاملة بمصر للعمل مجددا ، بعد قرار المركزى بمنحها أمس الأربعاء عطلة، بمناسبة انتهاء السنة المالية فى 31 ديسمبر 2019 "عطلة البنوك".





وأعلن البنك المركزى المصرى قبل أيام، تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير2020، وذلك بعد أن يتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.





وخفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، مقتربة من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.



