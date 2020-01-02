قطع المياه عن مركز قفط بقنا لصيانة خط طرد المحطة اليوم

، وجود ضعف وانقطاع للمياه الشرب عن مدينة قفط والقرى التابعة اليوم، الخميس، الموافق 2 /1 / 2020 لعمل الصيانة الضرورية بخط طرد محطة مياه قفط المرشحة قطر 450 مم وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان، إلى أنه يستوجب مع ذلك

عن تلك المناطق لحين الانتهاء من أعمال

الإصلاح

، وعلى المواطنين بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.