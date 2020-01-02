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اقتصاد

قطع المياه عن مركز قفط بقنا لصيانة خط طرد المحطة اليوم

الخميس 02/يناير/2020 - 07:11 ص
قطع المياه
قطع المياه
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وجود ضعف وانقطاع للمياه الشرب عن مدينة قفط والقرى التابعة اليوم، الخميس، الموافق 2 /1 / 2020 لعمل الصيانة الضرورية بخط طرد محطة مياه قفط المرشحة قطر 450 مم وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان، إلى أنه يستوجب مع ذلك قطع المياه عن تلك المناطق لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وعلى المواطنين بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

وأكدت الشركة أنه في حالة الاستفسار أو الإبلاغ عن شكوى تخص مياه الشرب والصرف الصحي الاتصال بخدمة الخط الساخن على مدار الـ 24 ساعة عبر التليفون الأرضى 125 أو برقم الموبايل 01275117991.
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