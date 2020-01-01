حمادة هلال يطرح أووه لا لا عبر يوتيوب

تمكن الفنان حمادة هلال من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع اليوتيوب من خلال أغنيته الجديدة "oh lala" .





الأغنية كلمات طارق صبري ولحن تيتو وتوزيع وهندسة صوت أحمد صالح.





وقد حققت الأغنية 38 ألف مشاهدة ، بعد طرحها بما يقرب من 18 ساعة .



