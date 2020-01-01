حمادة هلال يطرح أووه لا لا عبر يوتيوب

تمكن الفنان حمادة هلال من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع اليوتيوب من خلال أغنيته الجديدة "oh lala" .
الأغنية كلمات طارق صبري ولحن تيتو وتوزيع وهندسة صوت أحمد صالح.
وقد حققت الأغنية 38 ألف مشاهدة ، بعد طرحها بما يقرب من 18 ساعة .
يذكر أن حمادة هلال شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.