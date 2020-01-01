مطواة و16 غرزة بالحرم الجامعي بالمنوفية في مشاجرة بين طالبين | تفاصيل

واقعة مؤسفة شهدها الحرم الجامعي بمجمع الكليات بمدينة شبين الكوم، حيث قام طالب بطعن زميله بمطواة.



تلقي اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بنشوب مشاجرة بالسلاح الأبيض بين كل من محمود . ا طالب بكلية الحقوق والطالب م. أ طالب بكلية الآداب.



وأسفرت المشاجرة عن إصابة الطالب محمود. ا بعدة طعنات وجروح بالرقبة و واليدين، وتم نقله لمستشفي الجامعة وتم تضميد جروحه بـ١٦ غرزه بمناطق الاصابه.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.