AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصدر عراقي: بعض السفارات تفكر في نقل أنشطتها من بغداد إلى أربيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:53 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالعراق
Advertisements
أ ش أ
كشف مصدر عراقي، أن بعض السفارات تفكر في نقل أنشطتها إلى أربيل بدلا من بغداد، وذلك على اعتبار أن المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ويمكن إعادة اقتحامها في أي وقت.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء عن المصدر قوله:" إن هناك مخاوف من إقدام الولايات المتحدة على خطوات تصعيدية أكبر"، مضيفا أن هناك معلومات عن أن واشنطن تبحث عدة خيارات للرد على استهداف سفارتها.

وكان مصدر عسكري، أكد في وقت سابق بأن عدة قواعد تستضيف القوات الأمريكية دخلت حالة تأهب تحسبا لاعتداءات بعد الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية أمس.

وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي السفارة الأمريكية في بغداد، ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميليشيات حزب الله العراقي تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد

ترامب يحمل إيران مسئولية اقتحام سفارته ببغداد.. وإعلان جديد من المقتحمين

بعد الضربات الأمريكية.. حزب الله والحشد الشعبي ينتقمان من واشنطن باقتحام سفارتها بالعراق.. بغداد تستنكر الأمر.. استنفار أمني ومطالبة القوات بالتدخل.. وترامب يتهم إيران بالمسؤولية الكاملة

بالفيديو والصور.. اشتعال النيران في السفارة الأمريكية بالعراق

بعد اقتحامها.. أمريكا تقرر إرسال قوات مارينز إلى سفارتها في العراق

وزير الدفاع الأمريكي: أرسلنا قوات إضافية إلى سفارتنا بالعراق

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاده.. آيتن عامر تحتضن زوجها بإطلالة بسيطة.. فيديو

زلزال قد يطيح بـ أردوغان | قناة اسطنبول حكاية مشروع يهدد بقاء تركيا

جنسيتها سعودية.. فايزة المطيري تثير الجدل باعتناقها المسيحية في بداية 2020

في ظهور نادر | حسن حمدي: اشتاق للأهلى والأهرام ولا أحب الظهور الإعلامي.. فيديو

حسن حمدي: الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع في قراري.. فيديو

هل يجب قول آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الفردية.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

عاجل | قرار جديد من الخطيب وتركي آل الشيخ عن مباراة الأهلي والهلال السعودي

أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت

سعر البنزين الجديد .. مصر تنتظر تسعيرا جديدا للمنتجات البترولية خلال أيام

كنت بتوجع لما بشوفها.. داليا البحيرى تكشف تفاصيل مؤثرة لوفاة طفلتها.. فيديو

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

عاجل | لقاء الأشقاء .. تفاصيل وكواليس جلسة الخطيب وتركي آل الشيخ فى السعودية

جنسيتها سعودية.. فايزة المطيري تثير الجدل باعتناقها المسيحية في بداية 2020

عاجل|معلول يسجل الهدف الاول للأهلي في شباك مصر المقاصة من ركلة جزاء ..فيديو

اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي

ليس عبدالله السعيد.. تعرف على صفقة الزمالك الوحيدة في الميركاتو الشتوي

حسن حمدي: الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع في قراري.. فيديو

هدية الحكومة للشعب فى 2020..إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد