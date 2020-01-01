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أخبار العالم

الرئيس الموريتاني السابق: قطر إرهابية دمرت دولاً عربية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:53 م
محمد ولد عبد العزيز
محمد ولد عبد العزيز
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أ ش أ
قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن إمارة قطر إرهابية وإنها المسؤولة عن دمار دول عربية عديدة.

وأضاف في تصريحات نشرت اليوم الاربعاء في نواكشوط: "طالما اعتبرت دولة قطر خطرًا على العالم، وأنها دمرت الدول العربية، ولأنني كنت مدركا لأهمية دول الخليج وعلاقاتنا بها، انتظرت حتى قطعوا العلاقات معها، ولو كنت تابعًا لقطعت العلاقات مع إيران حين فعلتها السعودية، لكنني لم أفعل".

وقال: "ولعلكم لا تعرفون أن أمير قطر فوجئ حين أخبرته بنيتي قطع العلاقة مع إسرائيل" حيث قال: "يكفي التجميد".
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