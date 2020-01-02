حماية المستهلك ينصف المواطنين.. إلزام المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالإعلان عن السعر شاملًا الضريبة.. تقديم السلع والخدمات بجودة عالية.. وعدم الالتزام يحيل المخالف إلى النيابة العامة

جهاز حماية المستهلك:

إلزام جميع المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالإعلان عن السعر شاملًا الضريبة

تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة بها كافة بيانات المحل

سيارات الضبطية القضائية تجوب الأسواق

إحالة غير الملتزم إلى النيابة العامة





أصدر جهاز حماية المستهلك، بيانًا، بخصوص إلزام جميع المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالإعلان عن السعر شاملًا الضريبة ومنح المستهلك فاتورة واضحة، فى إطار استراتيجية الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وينشر "صدى البلد" نص البيان: وفيه: تأكيدًا لما جاء ببرنامج الحكومة الشامل، الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة ضبط الأسواق، وتطبيقًا لنص مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ارقام (6،7،10،12،18) بأنه من اليوم السعر المعلن شامل الضريبة.





خطوة مهمة لحماية حقوق المستهلكين





يلزم جهاز حماية المستهلك الشركات والموردين بالإعلان عن السعر شاملًا الضريبة تطبيقًا للمادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.





رئيس الجهاز:

تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة الجوهرية باللغة العربية طبقًا لنص القانون





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أوضح اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم عقد اجتماعات مع الشركات ومقدمي الخدمة وإلزامهم بالإعلان عن السعر الشامل وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الاساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.





وأضاف "عبد المعطى" ان الجهاز قد أصدر قرارًا بالزام كافة الشركات ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية و مواصفات السلعة باللغة العربية والامتناع عن اى ممارسات سلبية تضر المستهلك





وعلى وجه آخر، وجه رئيس الجهاز، رساله، مفادها ان عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك ويعد مخالفة يعاقب عليها القانون.





وشدد عبد المعطى على انه فى حاله عدم الالتزام يحال المخالف الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، مهيبا بالمواطنين الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أي معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية مؤكدًا ان وعى المستهلك يلعب دورًا هامًا ومحوريًا فى منظومة ضبط الأسواق.



