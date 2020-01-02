AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

حماية المستهلك ينصف المواطنين.. إلزام المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالإعلان عن السعر شاملًا الضريبة.. تقديم السلع والخدمات بجودة عالية.. وعدم الالتزام يحيل المخالف إلى النيابة العامة

الخميس 02/يناير/2020 - 08:36 ص
حماية المستهلك
حماية المستهلك
Advertisements
محمد صبيح
جهاز حماية المستهلك:
  • إلزام جميع المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالإعلان عن السعر شاملًا الضريبة
  • تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة بها كافة بيانات المحل
  • سيارات الضبطية القضائية تجوب الأسواق
  • إحالة غير الملتزم إلى النيابة العامة

أصدر جهاز حماية المستهلك، بيانًا، بخصوص إلزام جميع المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالإعلان عن السعر شاملًا الضريبة ومنح المستهلك فاتورة واضحة، فى إطار استراتيجية الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينشر "صدى البلد" نص البيان: وفيه: تأكيدًا لما جاء ببرنامج الحكومة الشامل، الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة ضبط الأسواق، وتطبيقًا لنص مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ارقام (6،7،10،12،18) بأنه من اليوم السعر المعلن شامل الضريبة.

خطوة مهمة لحماية حقوق المستهلكين

يلزم جهاز حماية المستهلك الشركات والموردين بالإعلان عن السعر شاملًا الضريبة تطبيقًا للمادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

رئيس الجهاز:
تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة الجوهرية باللغة العربية طبقًا لنص القانون

اقرأ أيضا:

- سيارات الضبطية القضائية تجوب الأسواق ولن نتهاون فى حق المستهلك

أوضح اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم عقد اجتماعات مع الشركات ومقدمي الخدمة وإلزامهم بالإعلان عن السعر الشامل وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الاساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأضاف "عبد المعطى" ان الجهاز قد أصدر قرارًا بالزام كافة الشركات ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية و مواصفات السلعة باللغة العربية والامتناع عن اى ممارسات سلبية تضر المستهلك

وعلى وجه آخر، وجه رئيس الجهاز، رساله، مفادها ان عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك ويعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وشدد عبد المعطى على انه فى حاله عدم الالتزام يحال المخالف الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، مهيبا بالمواطنين الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أي معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية مؤكدًا ان وعى المستهلك يلعب دورًا هامًا ومحوريًا فى منظومة ضبط الأسواق.

وأوضح عبد المعطى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG او على صفحته بالفيسبوك (الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حسن حمدي يضع روشتة لإعادة الجماهير للملاعب ..فيديو

بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

حظك اليوم الخميس 2 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

لحظة مرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتا أثناء غنائه على خشبة المسرح.. شاهد

بعد تحطم طائرته.. رئيس الأركان التايواني فى عداد المفقودين.. شاهد

شاهد.. معركة بين شباب وبنات في احتفالات رأس السنة بالبحرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية