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أخبار العالم

وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض | تفاصيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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سعيد العربي
وصل مساء اليوم إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالمملكة العربية السعودية ستة من الأسرى السعوديين، حسبما صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بحسب البيان.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

وأشاد بقيادة القوات المشتركة للتحالف، مثمنا الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.
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