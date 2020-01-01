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رياضة

فايلر: ذهنيا لاعبو الاهلي خارج الخدمة فى الشوط الأول.. وأحتاج لـ عاشور كقائد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:14 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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محمد رشاد
قال رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فريقه لم يكن في أفضل حالة ذهنية له خلال الشوط الأول في مواجهة مصر المقاصة، فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين للا شيء.

وتحدث فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا: "لا أستطيع مقارنة الشوط الأول بنظيره الثاني وكنا ذهنيا غير جيدين في الشوط الأول ، أجرينا بعض التغييرات في الشوط الثاني ومن المفترض أن يقدم البدلاء الإضافة للفريق وأنا سعيد بما أحدثته تبديلاتي في المباراة وإنها شكلت الفارق".

وعن مشاركة حسام عاشور وهل كانت لتكريمه أجاب المدرب السويسري "نعم عاشور لا نراه كثيرا في الملعب لكننا نحتاج له في بعض الأوقات لأنه له أدوار هامة معنا ، في غرفة خلع الملابس وعلى خط الملعب بجواري وحينما أشركه يساعد الفريق بقوة".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة إثر فوزه في كل المباريات التسعة التي خاضها.
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