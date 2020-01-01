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رياضة

المقاصة: نستحق ضربتي جزاء في مباراة الأهلي.. والقادم أفضل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:14 م
المقاصة
المقاصة
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محمد رشاد
علّق وليد هويدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على نتيجة مباراة فريق أمام الأهلي التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

الأهلي فاز على مصر للمقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري.

وقال وليد هويدي في تصريحات إذاعية عبر أثير الشباب والرياضة: "أبارك للنادي الأهلي وكنت أتمنى الفوز وراضي عن أداء اللاعبين وحتى الهدف الأول المباراة كانت سجالا بينا".

وأضاف: "أضعنا فرصًا في الشوط الأول، ولنا ضربتا جزاء، وأخرى في الثاني للأسف حامل الراية أشار إلى إلغائها، والأمر متروك للجنة الحكام لتقدير الموقف، محمد معروف تحامل علينا في مباراة الزمالك وظننا أنه غير موفق، والمقبل سيكون أفضل للمقاصة".

وأكمل: "من مباراة الإسماعيلي والمستوى جيد ولم نكن نستحق الهزيمة وأيضًا أمام إف سي مصر وحرس الحدود، واليوم كنا لا نستحق الخسارة أمام الأهلي".

وأوضح: "لكن هذه هي كرة القدم، اليوم الاتحاد مُسيطر بنسبة 75% والمقاولون حقق الفوز، إذا حققنا الانتصار في مباراتين سنصعد للنصف الأول من جدول الدوري".
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