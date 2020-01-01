بعد فوزه على المقاصة اليوم.. الاهلي يلتقى فريق مصر | الاحد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامس من يناير الجاري، فريق إف سي مصر فى إطار مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري.



وتقام المباراة على "ستاد القاهرة" في تمام الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.



وفاز الأهلي على فريق مصر المقاصة بثنائية نظيفة عن طريق علي معلول من ضربة جزاء محمد مجدي أفشة من تمريرة من أليو ديانج لاعب وسط الأهلي .



وتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري بعد الفوز التاسع ورفع الفريق رصيده إلى النقطة 27 متفوقًا على المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة ثم الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.