بعد السقوط أمام الأهلى .. ميدو يحسم رحيله عن تدريب المقاصة

حسم أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة الجدل المثار حول رحيله عن الفريق بعد هزيمته أمام الأهلى بهدفين دون رد.



وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه مصر المقاصة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة وتفوق على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، يعتبر ذئاب الجبل هو المنافس الأقوى للمارد الأحمر في الدوري حتى الآن هذا العام، بينما يتراجع مصر المقاصة المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.



وأكد ميدو بقاءه مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل فى ظل قناعاته الكاملة بأن الفريق سيعود بقوة خلال الجولات المقبلة مشيدا بأداء لاعبيه أمام الأهلى خاصة فى الشوط الأول .