وضع تنفسه تحت رحمة إيران.. سخرية غير مسبوقة من المرشد الأعلى نحو ترامب: اعتبره عاجزا لا يستطيع التحرك ضده.. وهجوم السفارة الأمريكية في بغداد يضربه في مقتل سياسيا 2020

- ذا أتلانتك: هجوم السفارة يكشف ضعف ترامب

- المرشد خامنئي تطاول على واشنطن بشكل عنيف - القرارات الخاطئة لأمريكا في المنطقة.. هدية طهران الذهبية - ترك أردوغان يغزو سوريا .. والانسحاب منها .. من أهم الأسباب - عدم الرد المبكر على اسقاط الحرس الثوري طائرة درون وهجمات 14 سبتمبر .. الخطيئة الكبرى





وصل الأمر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن يصفه المرشد الإيراني على خامنئي بأنه لا يستطيع فعل أي شيء ضد إيران، مقللًا من شأن أي رد فعل قد تتخذه الحكومة الأمريكية، وهو التصريح النادر الذي لم يصدر بهذا الشكل من قبل في ظل استمرار استهداف القوات الأمريكية في مناطق الشرق الأوسط، وهو ما تراه مجلة ذا أتلانتك الأمريكية خطرًا يتهدد الأمن القومي لأمريكا وحلفائها العرب والأوروبيين في العالم.





قالت مجلة ذا أتلانتك، إنه من خلال التخلي عن الدبلوماسية، يخاطر الرئيس ترامب بالحرب أو الإذلال أو كليهما معًا، وقد وضع نفسه تحت رحمة إيران.





أضافت أنه خلال الأشهر الـ 18 الماضية، اختار دونالد ترامب معركة مع إيران لن ينهيها ولا يمكنه الفوز بها. كان لتلك المعركة عواقب وخيمة على الشعب الإيراني ، ودفعت طهران إلى إعادة تشغيل برنامجها النووي، وتركت الآن أجزاء من مجمع السفارة الأمريكية في بغداد مشتعلة. في الأيام والأسابيع المقبلة، من المحتمل أن تؤدي سياسة ترامب إما إلى الحرب أو إلى الإذلال الأمريكي الإضافي ، أو كليهما.





بدأت المعركة مايو 2018 عندما غادرت إدارة ترامب اتفاق نووي إيران، وكثفت ذلك في الربيع الماضي، بعدما عاقبت الحرس الثوري الإيراني واعتبرته منظمة إرهابية وأقفلت الأبواب أمام إيران لتصدير النفط.





حذر العديد من المراقبين من أن إيران ستواجه تصعيد أمريكا بتصعيد خاص من قبلها.





وحول تسمية الحرس الثوري كمنظمة إرهابيةـ، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، إنه في أبريل الماضي واجه ترامب معارضة من بعض المسؤولين في إدارة الأمن القومي، قال أنه يجب معاقبة إيران ولكن ليس خنقها بهذه الدرجة لأنها ستقوم بالانتقامن ضد القوات الأمريكية وضباط المخابرات"، وهو أمر لم تحرص عليه أمريكا.





كما وحذر مسؤولون عسكريون البيت الأبيض من أن حملته القصوى ضد إيران تحفزها للقيام بتهديدات ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وإنه أمام هذا يكون الخيار الأفضل هو الاستعداد.





وبحسب الخبير مايك جيجليو الذي سبق وقال قبل أشهر في حديث مع المجلة، فإنه كان الأولى بترامب أن يعاقب إيران ويترك لها هامش تحرك لأجل أن يجبرها على التفاوض وفق شروطه ، وبما يخدم حلفائه لكن هذا لم يتم.





أضاف وقتها، بان مجموعات الميليشيات التي تعمل كوكيل إيراني في العراق ... ستكون أداة فعالة لمزيد من التصعيد الإيراني ضد الولايات المتحدة.





لقد أثبتت هذه التوقعات صحتها..في مايو ، اتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة ناقلات النفط في الخليج العربي، ثم ، في يونيو ، أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار، ثم في 14 سبتمبر هاجمت منشىت أرامكو السعودية، وهو ما جعل عدم الرد المبكر على اسقاط الحرس الثوري الطائرة الدرون وهجمات ال14 سبتمبر خطيئة كبرى، إضافة إلى أن أمريكا تركت الرئيس التركي رجب أردوغان يقوم بغزو سوريا، بينما انسحبت هي وتركت جماعات الأكراد التي تحارب داعش فريسة لجيش أردوغان.





ورأت المجلة، إن التصعيد غير المدروس ضد إيران وضع إدارة ترامب في مأزق، وجعل حلًا دبلوماسيًا للأزمة عمليا مستحيل.





في يونيو ، طالب مستشار الأمن القومي آنذاك ، جون بولتون ، بمقابلة استفزازات إيران بالقوة. لكن ترامب ، كان مقتنعًا بأن مؤيديه لا يريدون مزيدًا من حروب الشرق الأوسط ، فألغى هجومًا كان يهدف إلى معاقبة إيران على الضربة الجوية. وأوضح ترامب أن الهجوم على الطائرة بدون طيار لم تقتل أي أمريكي، و لو كان الأمر كذلك ، لكن الأمر مختلفا.





وهو ما أوصل، إلى قيام وكلاء إيران في كتائب حزب الله ، بالهجوم على قاعدة عسكرية عراقية، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود أمريكيين وقتل مقاول أمريكي.





وإذا كانت عدم استجابة ترامب جعلت أمريكا تبدو ضعيفة في يونيو، فان رده العسكري الأحد قد أطلق سلسلة من الأحداث جعلت أمريكا تبدو أضعف، بعد مهاجمة السفارة في بغداد.





وفي محصلة ذلك، تزداد أزمة ترامب سوءًا، حيث يصر المقربون منه على أنه لا يستطيع تحمل تكاليف الحرب ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز أسعار النفط ويضر بالاقتصاد ، خاصة في عام الانتخابات 2020.



