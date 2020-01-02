للمنازل المخالفة.. الحكومة توافق على إلغاء المسايرة واستبدالها بالعدادات الكودية.. إسكان البرلمان: توفر في الاستهلاك وتزيد حصيلة الدولة.. ونائب: منصفة للمواطن

عماد سعد حمودة: إلغاء المسايرة مورد للدولة

طاقة البرلمان: تطبيق العدادات الكودية على المنازل المخالفة يتماشى مع القوانين الجديدة









وافق مجلس الوزراء، على إلغاء نظام «الممارسة» المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.





وحول هذا الأمر، أشاد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء باستبدال نظام "الممارسة".





وقال النائب عماد سعد حمودة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن إلغاء نظام الممارسة، سوف يوفر الكثير على الدولة، حيث أن هناك عدد كبير من المخالفين يقومون باستخدام نظام الممارسة، وهذا الأمر نتج عنه زيادة في الاستهلاك وإهدار كبير لمعدلات الطاقة الكهربائية.





وأوضح رئيس لجنة الإسكان، بالبرلمان، أن تركيب العدادات الكودية سوف يسهم في أن يكون هناك توفير للاستهلاك، فضلًا عن التحصيل العدل من أصحاب هذه المباني، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك مشكلة في تطبيقه





أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية قرار إلغاء نظام الممارسة بالنسبة لتوصيل الكهرباء، واستبداله بنظام العدادات الكودية، فيما يخص المنازل المخالفة للبناء.





من جانبه، قال النائب السيد حجازي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن: "القرار جاء من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت مناسب، مشيرًا إلى أنه يتناسب مع المخطط العمراني الجديد الذي تنوي الدولة القيام به، إضافة إلى قانوني التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي وضع اليد.



