رواد السوشيال ميديا يدعمون بهاء سلطان ويطلقون هاشتاج #لا_لاحتكار_بهاء_سلطان

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #لا_لاحتكار_بهاء_سلطان بعد تصريحه أمس ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم إسعاد يونس، باحتكار إحدى الشركات لصوته.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي :





‏‎#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان

بهاء سلطان في تصريح حلقة أمس " قال نفسي اغني زي زمان

حاجه تصعب علي اي انسان أنه يتقطع عيشه والسبب يكون واحد اسمه نصر محروس منه لله





‏مش عارف الواحد يقول ايه لنصر محروس عشان حرمنا اننا نسمع الصوت ده تاني

‎#لا_لأحتكار_بهاء_سلطان





‏أنا سعيد جدا بالصحوة دي ولو مجرد دوشة إليكترونية ممكن ترجع الراجل ده يغني تاني، أيًا كان مين السبب فهو شخص أناني مضيع علينا متعة عظيمة ، أتمنى الهاشتاج ده يهز الوسط الفني و يوصلهم شعبية وقيمة بهاء عند الناس

‎#لا_لإحتكار_بهاء_سلطان





‏الصوت دة حرام ميبقاش وجوده قوي على الساحة الفنية اللي سايبنها للمهرجانات و التلوث السمعي دة بجد

‎#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان





‏‎#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان

بهاء سلطان .حصل علي الاكثر بحثا علي جوجل سنة 2011 بهاء سلطان حقق مبيعات قياسية بالبوم 3 دقائق ووزع من الالبوم 5 مليون نسخة في وقت قياسي

بهاء سلطان افضل موهبة فنية بشهادة ناس كتير مطربين ونقاد وشعراء وملحنين ليه نصر محروس حارمنا من كل ده





‏‎#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان انا بدعم الهاش ده جدا انا متضامنة معاه بشكل انساني وحاسه من كلامه في اللقاء الاخير بكسرة نفس انه مش بيشتغل ومحروم من احساسه بالنجاح فبجد بدعيله من قلبي ربنا يفك ازمته.



