AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رواد السوشيال ميديا يدعمون بهاء سلطان ويطلقون هاشتاج #لا_لاحتكار_بهاء_سلطان

الخميس 02/يناير/2020 - 01:45 ص
بهاء سلطان
بهاء سلطان
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #لا_لاحتكار_بهاء_سلطان بعد تصريحه أمس ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم إسعاد يونس، باحتكار إحدى الشركات لصوته. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان
بهاء سلطان في تصريح حلقة أمس " قال نفسي اغني زي زمان 
حاجه تصعب علي اي انسان أنه يتقطع عيشه والسبب يكون واحد اسمه نصر محروس منه لله

‏مش عارف الواحد يقول ايه لنصر محروس عشان حرمنا اننا نسمع الصوت ده تاني 
‎#لا_لأحتكار_بهاء_سلطان

‏أنا سعيد جدا بالصحوة دي ولو مجرد دوشة إليكترونية ممكن ترجع الراجل ده يغني تاني، أيًا كان مين السبب فهو شخص أناني مضيع علينا متعة عظيمة ، أتمنى الهاشتاج ده يهز الوسط الفني و يوصلهم شعبية وقيمة بهاء عند الناس 
‎#لا_لإحتكار_بهاء_سلطان

‏الصوت دة حرام ميبقاش وجوده قوي على الساحة الفنية اللي سايبنها للمهرجانات و التلوث السمعي دة بجد
‎#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان

‏‎#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان
بهاء سلطان .حصل علي الاكثر بحثا علي جوجل سنة 2011 بهاء سلطان حقق مبيعات قياسية بالبوم 3 دقائق ووزع من الالبوم 5 مليون نسخة في وقت قياسي 
بهاء سلطان افضل موهبة فنية بشهادة ناس كتير مطربين ونقاد وشعراء وملحنين ليه نصر محروس حارمنا من كل ده

‏‎#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان انا بدعم الهاش ده جدا انا متضامنة معاه بشكل انساني وحاسه من كلامه في اللقاء الاخير بكسرة نفس انه مش بيشتغل ومحروم من احساسه بالنجاح فبجد بدعيله من قلبي ربنا يفك ازمته.

‏‎#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان. ان شاءالله كل حاجه حلوه ترجع تاني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسجيل هاتريك في شباك سيلتا.. # ميسي يتصدر تويتر

مجدي يعقوب ريان محتاجلك.. هاشتاج يتصدر تويتر للمطالبة بإجراء عملية لطفل

بعد التعادل مع ليفربول هاشتاج نابولي يتصدر تويتر.. شاهد

هاشتاج #الأهلي يتصدر تويتر بعد تغيير مسمى إستاد السلام

سلامات يا أبو ناصر.. الجماهير المصرية تساند تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

#الحوت_الازرق يشعل تويتر بعد انتشار فيديوهات له على سواحل مطروح

ترشيحاتنا

حسن حمدي: هناك أشخاص حصلوا على أموال لإثارة البلبلة بين الجماهير

مطواة و16 غرزة بالحرم الجامعي بالمنوفية في مشاجرة بين طالبين | تفاصيل

اخبار الأهلي.. الأحمر يواصل انتصاراته بالدوري.. بيان حول اجتماع تركي الشيخ مع الخطيب.. أزمة قيد كهربا مستمرة

الآن.. أمطار على واحة سيوة وانخفاض شديد في درجات الحرارة

عاجل| أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد لقائه محمود الخطيب

زاهي حواس: كل الفراعنة كانوا يشجعون النادي الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض X أسود وحذاء أحمر.. طليقة على ربيع تتألق في أحدث ظهور

انتقام غريب.. شاب يتخلص من سيارة مرسيدس G63 بإلقائها من الطائرة

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة