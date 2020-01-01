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البابا تواضروس: رقم 2 في التاريخ المسيحي يعني الحب.. 2020 ستكون سنة جميلة.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:31 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التهنئة للشعب المصري بمناسبة رأس السنة الميلادية، مؤكدا أن عام 2020 ستكون سنة جميلة، وكل عام ومصر كلها بخير.

وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن رقم 2 في التاريخ المسيحي يعني الحب، موضحا أن الحب هنا يرمز الطرفين، وهو الله والإنسان.

وأوضح البابا تواضروس أن الله أكمل على المصريين في عام 2019 بالخير، و عام 2019 بها أخطاء ويجب أن نقف أمام الله ونبدأ عام جديد ونغير من أخطائنا، مشددا على أن أجمل شيء أن يضع الشخص أحلامه وأمنياته في يد الله ويطلب المساعدة لتحقيقها.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه حريص على أرسال رسائل وعناصر محددة في كل صلاة، خاصة أنه يتابع بقدر الإمكان الأخبار خاصة المتعلقة بمصر ويهمه ان يشعر الناس بالرضا في حياتهم.

ولفت البابا تواضروس إلى أن الرضا أهم شئ في حياة الإنسان، وأصبح عملة صعبة في العصر الحديث، مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا يعود بسبب عدم اعطاء الانسان الوقت الكافي مع الله، والسبب الثاني التكولوجيا لانها أخذت وقت كبير من حياة الانسان.
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