محافظ الغربية يتابع مشروعات القطاع الصحي في المحلة.. ويضع حجر أساس توسعات محطة مياه سمنود بتكلفة 150 مليون جنيه

- وضع حجر أساس توسعات محطة مياه سمنود بتكلفة 150 مليون جنيه

- محافظ الغربية يتابع المشروعات الجارية بالقطاع الصحي في المحلة - رحمي يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود - إنشاء مستشفى رمد المحلة وتطوير مستشفى الأمراض الصدرية





وضع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حجر أساس توسعات محطة مياه سمنود "المرشحة الجديدة" بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وذلك لإضافة قدرة ٥٠٠ ل/ث ليصبح إجمالى قدرة المحطة ١٠٠٠ ل/ ث بعد الانتهاء من أعمال التوسعات وذلك خلال عام.





كما تفقد محافظ الغربية، معمل المحطة الخاص بإجراء التحاليل الدورية للمياه بالمحطة والشبكات وأخد عينات من منازل المواطنين للتأكد من جودتها للإستخدام ، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة سمنود ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.





جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من المحطة تم افتتاحها عام ٢٠١٣ بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه ومقامة على مساحة ١٠ فدان بقدرة ٥٠٠ ل/ث ، كما أنها تخدم مركز سمنود بأكمله بإجمالى طول شبكات ٦٧كم بالإضافة إلى أنها تخدم خط قرى شبرابابل والجمالية بمركز المحلة الكبرى وعزب عجوة بمركز زفتى.





وعقب وضع حجر الأساس أستمع محافظ الغربية إلى شرح عن مشروعات مياه الشرب والصرف الجارية بنطاق المركز للتعرف على نسب التنفيذ والمعوقات التى تواجهها للعمل على إزالتها.





وفى هذا السياق؛ أكد محافظ الغربية أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والرصف تمثل أولوية فى العمل خلال الفترة الحالية لكونها مشروعات خدمية تمس حياة المواطن اليومية بصفة مباشرة ، مشددًا على أن تكون جميع الأعمال محددة وفق جداول زمنية للانتهاء، مشيرًا إلى عدم سماحه بأى تقاعس يؤثر على إنتهاء المشروعات الجارية بالمحافظة فى توقيتات نهوها، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على العمل فى المحطة والشركة المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة.





كما اجرى محافظ الغربية، جولة موسعة بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة المشروعات الجارية بالقطاع الصحى وإجراءات تأمين الكنائس بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة المحلة ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ووكيل وزارة الصحة بالغربية.





وبدأ محافظ الغربية جولته بتفقد مبنى الإدارة الصحية بأول المحلة والأقسام التابعة لها (الوقائي – التطعيم – الترصد – والأمراض المعدية – عيادة الرمد – عيادة الكشف المبكر عن أمراض روماتيزم القلب) ، موجهًا بتشكيل لجنة هندسية بالإشتراك مع مديرية الصحة لوضع مخططات الاستفادة من المساحات الغير مستغلة في محيط الإدارة.





كما تابع خلال الجولة؛ أعمال إنشاء مستشفى رمد المحلة وأعمال تطوير مستشفى الأمراض الصدرية ، مكلفًا القائمين على الأعمال بعرض جداول زمنية لمراحل التنفيذ لمتابعة الالتزام بها والانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة مما يساعد على تحسين المنظومة الصحية بنطاق المركز.





وشملت جولة محافظ الغربية أيضًا تفقد الأعمال الجارية بشارع سكة زفتى من (صرف صحى – رصف) ، موجهًا رئيس حى ثان المحلة بتكثيف حملات النظافة بنطاق الحى ورفع القمامة أولًا بأول.





كما تفقد أيضًا كنيسة العذراء وكنيسة سانت تريزا بالمحلة لمتابعة الإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة بأعياد الميلاد المجيد ، حيث كلف محافظ الغربية رئيس مدينة المحلة بصيانة البلدورات بمحيط الكنائس ودهانها بالإضافة إلى دهان الأعمدة.





كما قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبل أعمال تطويره بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه ووضعه على الخريطة السياحية ليكون عنصر جذب للسائحين للمحافظة.





حيث تضمنت أعمال التطوير (رصف وتمهيد الشارع بالانترلوك – إنشاء بلدورات وأرصفة – دهان الواجهات – أعمال إنارة – تطوير الميدان) ، مكلفًا رئيس المدينة بسرعة إنهاء الإجراءات مع الجهات المعنية والبدء فى تنفيذ الأعمال.





وخلال الجولة؛ قام محافظ الغربية بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب التى مكثت بها العائلة المقدسة 17 يومًا، حيث قدم التهنئة لراعى الكنيسة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، كما تفقد محتويات الكنيسة من أيقونات أثرية وبئر المياه والماجور المقدس والمكتبة.



