شيخ الأزهر يعتمد النظام التعليمي الجديد للدارسين برواق العلوم الشرعية

اعتمد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، السُّلَّم التعليمي لرواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف، في ضوء توجيهات فضيلته بتطوير وهيكلة أروقة الجامع الأزهر، ومن بينها رواق_العلوم الشرعية والعربية، الذي يهدف إلى نشر الفكر الوسطي الصحيح من خلال المنهج الأزهري وتصحيح المفاهيم، ومحاربة الفكر المتطرف، وتحصين العقول ضد الأفكار الهدامة.





ويفتح رواق الجامع الأزهر ذراعيه لكافة الفئات من المجتمع المصري والعربي وأيضًا للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم، وفي سبيل تحقق ذلك؛ قامت لجنة من الأساتذة -في كافة التخصصات الشرعية والعربية- بمراجعة السُّلَّم التعليمي وتطويره؛ ليأتي متماشيًا مع التجديد والمعاصرة والاحتفاظ بالتراث في آنٍ واحد.





ويتكون السُّلَّم الجديد من ثلاث مراحل هي:

1- المرحلة التمهيدية: وهدفها الوقوف على مبادئ العلوم الشرعية والعربية، وتتكون من مستويين، كل مستوى ستة أشهر، يعقبه اختبار شفهي وتحريري.

2- المرحلة المتوسِّطة: وهي استكمال وتأصيل لما سبق تعلمه في المرحلة التمهيدية، وتتكون من مستويين كل مستوى ستة أشهر، يعقبه امتحان شفهي وتحريري.

3- المرحلة التخصصية: وهدفها التخصص في مجال من مجالات أربع هي:

مجال العقيدة.

مجال الحديث والتفسير.

مجال الفقه وأصوله.

مجال اللغة العربية.

كل مجال له أربع مستويات، وكل مستوى ينتهي من دراسته في ستة أشهر، والذي من شأنه الترسيخ العلمي في كل مجال من هذه المجالات، مع الحرص على التكامل بينها كافة.





صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، بأن اعتماد فضيلة الإمام الأكبر لهذا السُّلَّم يُعد خُطوة هامة من الخطوات التي يقوم بها الأزهر الشريف لمواجهة ومحاربة الأفكار المتطرفة الهدامة؛ إذ من خلاله يتعرف الدَّارس على أمهات كتب العقيدة والشريعة ويدرس فقه النوازل والمآلات والمقاصد وفقه الواقع بكل صوره، وبذلك يمكنه الحفاظ على أفكاره من أي تيارات وافدة تحاول زعزعة الأمن الفكري والعقدي والوطني في المجتمع.



