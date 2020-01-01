انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الأول .. وزيرة التضامن: تحويل 4.40 مليار جنيه على البنوك تصرف لـ 1.64 مليون مواطن

وزيرة التضامن:

= 196 ألف حالة صرفوا معاشاتهم بقيمة 371 مليون جنيه من صندوقي التأمين الاجتماعي

= ٥٦٢ ألف حالة صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM بقيمة إجمالية ٧١٧ مليون جنيه

= تحويل 4.40 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف



تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر يناير على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الأول حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الاربعاء الاول من يناير 1.81 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 2.91 مليار جنيه.



وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 196 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 371 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM ٥٦٢ ألف حالة صرف بقيمة إجمالية ٧١٧ مليون جنيه، بالإضافة 1.05 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.82مليار جنيه، فى حين تم تحويل 4.40 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك اعتبارًا من اليوم لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه ، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.



وأضافت "القباج"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.



وأشارت وزيرة التضامن ان تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.