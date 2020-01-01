«أنتم ناظر ومدير مدرسة الحياة».. رسالة البابا تواضروس للآباء والأمهات في تربية أبنائهم | شاهد

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كثيرون يفتقدون الرضا في حياتهم من الرغم من إمكانياتهم الكبيرة، موضحا أن تقصير الإنسان في علاقته مع الله أحد أسباب عدم الشعور بالرضا.





وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن الأجهزة التكنولوجية الحديثة حولت الإنسان إلى آلة والبعد عن الله والاهتمام بالحياة الدنيوية أبرز أسباب عدم الشعور بالرضا.





وأوضح البابا تواضروس، أن التربية والشبع الروحي أصبح متغيب في الوقت الحالي، رغم أن التربية شئ مهم جدًا لاختيار حياة سليمة للأبناء، مؤكدا أن الأب والأم هما ناظر ومدير مدرسة الحياة لأي أبن.





ولفت البابا تواضروس إلى أن الأقباط كانوا مستبعدين قبل 2011 وكانوا يعانون من الاستبعاد في مجالات عدة والآن الوضع تغير، مضيفًا أن ميزان البلد يتوازن، وأصبحت المعاملة على أساس المواطنة ولم يكن هناك أي تمييز وأصبحت هناك مساواة.



