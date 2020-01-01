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فن

محمد رمضان يتصدر..وغضب رواد مواقع التواصل بعد طرح "رايحين نسهر"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:12 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_رمضان بعد طرح اغنيته الجديدة" رايحين نسهر بم بم" علي قناته الرسمية يوتيوب وتحقيقها لارقام قياسية في ساعات قليلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

ياعني انا امشي فالشارع اقول بمبمبمبمبم بم بم بم بم بم مثلا ولا ايه مش فاهم انا
‎#محمد_رمضان

‏محمد رمضان خلاص كمان اغنيتين وهيشتري يوتيوب
‎#محمد_رمضان

هي دي روتانا اللي كانت بتعمل ارقي أغاني لعمرو دياب وهاني شاكر واليسا تعمل لـ ‎#محمد_رمضان أغنيه يقول انا مش بشرب والله عيب علينا ‎

‏صراحة مو عارف قلكن شي غير تلوث حسبي الله ونعم الوكيل
‎#محمد_رمضان
‎#روتانا

‏لاااااا الأغنية أوفر... كنت متقبلة الكليب نوعا ما لغاية لقطة فتح الباب على... هذه دعوة صريحة للتحرش! و ‎#محمد_رمضان له مقلدين... الكليب خطير من هذه الناحية وما كان يجب السماح بعرضه!.. أو لقطة الدراجة النارية.. هذا امتهان حقير للمرأة!! ألا يوجد قوانين تمنع الترويج للتحرش؟!

‏ما تسهر ياسطاا واحنا مالنا احنا بنام بدري ..
‎#محمد_رمضان
‎#رايحين_نسهر
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