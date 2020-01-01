محمد رمضان يتصدر..وغضب رواد مواقع التواصل بعد طرح "رايحين نسهر"

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_رمضان بعد طرح اغنيته الجديدة" رايحين نسهر بم بم" علي قناته الرسمية يوتيوب وتحقيقها لارقام قياسية في ساعات قليلة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



ياعني انا امشي فالشارع اقول بمبمبمبمبم بم بم بم بم بم مثلا ولا ايه مش فاهم انا

‎#محمد_رمضان



‏محمد رمضان خلاص كمان اغنيتين وهيشتري يوتيوب

‎#محمد_رمضان



هي دي روتانا اللي كانت بتعمل ارقي أغاني لعمرو دياب وهاني شاكر واليسا تعمل لـ ‎#محمد_رمضان أغنيه يقول انا مش بشرب والله عيب علينا ‎



‏صراحة مو عارف قلكن شي غير تلوث حسبي الله ونعم الوكيل

‎#محمد_رمضان

‎#روتانا



‏لاااااا الأغنية أوفر... كنت متقبلة الكليب نوعا ما لغاية لقطة فتح الباب على... هذه دعوة صريحة للتحرش! و ‎#محمد_رمضان له مقلدين... الكليب خطير من هذه الناحية وما كان يجب السماح بعرضه!.. أو لقطة الدراجة النارية.. هذا امتهان حقير للمرأة!! ألا يوجد قوانين تمنع الترويج للتحرش؟!



‏ما تسهر ياسطاا واحنا مالنا احنا بنام بدري ..

‎#محمد_رمضان

‎#رايحين_نسهر