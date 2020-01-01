محمد رمضان يتصدر..وغضب رواد مواقع التواصل بعد طرح "رايحين نسهر"

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_رمضان بعد طرح اغنيته الجديدة" رايحين نسهر بم بم" علي قناته الرسمية يوتيوب وتحقيقها لارقام قياسية في ساعات قليلة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
ياعني انا امشي فالشارع اقول بمبمبمبمبم بم بم بم بم بم مثلا ولا ايه مش فاهم انا
#محمد_رمضان
محمد رمضان خلاص كمان اغنيتين وهيشتري يوتيوب
#محمد_رمضان
هي دي روتانا اللي كانت بتعمل ارقي أغاني لعمرو دياب وهاني شاكر واليسا تعمل لـ #محمد_رمضان أغنيه يقول انا مش بشرب والله عيب علينا
صراحة مو عارف قلكن شي غير تلوث حسبي الله ونعم الوكيل
#محمد_رمضان
#روتانا
لاااااا الأغنية أوفر... كنت متقبلة الكليب نوعا ما لغاية لقطة فتح الباب على... هذه دعوة صريحة للتحرش! و #محمد_رمضان له مقلدين... الكليب خطير من هذه الناحية وما كان يجب السماح بعرضه!.. أو لقطة الدراجة النارية.. هذا امتهان حقير للمرأة!! ألا يوجد قوانين تمنع الترويج للتحرش؟!
ما تسهر ياسطاا واحنا مالنا احنا بنام بدري ..
#محمد_رمضان
#رايحين_نسهر
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
ياعني انا امشي فالشارع اقول بمبمبمبمبم بم بم بم بم بم مثلا ولا ايه مش فاهم انا
#محمد_رمضان
محمد رمضان خلاص كمان اغنيتين وهيشتري يوتيوب
#محمد_رمضان
هي دي روتانا اللي كانت بتعمل ارقي أغاني لعمرو دياب وهاني شاكر واليسا تعمل لـ #محمد_رمضان أغنيه يقول انا مش بشرب والله عيب علينا
صراحة مو عارف قلكن شي غير تلوث حسبي الله ونعم الوكيل
#محمد_رمضان
#روتانا
لاااااا الأغنية أوفر... كنت متقبلة الكليب نوعا ما لغاية لقطة فتح الباب على... هذه دعوة صريحة للتحرش! و #محمد_رمضان له مقلدين... الكليب خطير من هذه الناحية وما كان يجب السماح بعرضه!.. أو لقطة الدراجة النارية.. هذا امتهان حقير للمرأة!! ألا يوجد قوانين تمنع الترويج للتحرش؟!
ما تسهر ياسطاا واحنا مالنا احنا بنام بدري ..
#محمد_رمضان
#رايحين_نسهر