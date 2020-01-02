اليوم.. بدء امتحانات طلاب الصف الثالث الابتدائي في الوادي الجديد

تستقبل المدارس الابتدائية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، ٢ يناير ٢٠٢٠ ، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بأول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول.





وقال صلاح ميرغني، مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إن المدارس الابتدائية بالمحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال تلاميذ الصف الثالث الابتدائي اليوم، الخميس، بأول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠.





وأوضح ميرغني أنه من المقرر بدء الامتحانات بمادة الرياضيات في جميع الإدارات التعليمية الخمس الموجودة بالمحافظة.





وأشار مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان الخاصة بالامتحانات والتأكيد على توفير الجو المناسب لسير أعمال الإمتحانات دون أى معوقات.



