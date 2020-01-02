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تعليم

اليوم.. بدء امتحانات طلاب الصف الثالث الابتدائي في الوادي الجديد

الخميس 02/يناير/2020 - 07:17 ص
تلاميذ الصف الثالث
تلاميذ الصف الثالث الإبتدائي يؤدون إمتحانات الفصل الدراسى ال
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قســــم التعليم
تستقبل المدارس الابتدائية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، ٢ يناير ٢٠٢٠ ، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بأول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقال صلاح ميرغني، مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إن المدارس الابتدائية بالمحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال تلاميذ الصف الثالث الابتدائي اليوم، الخميس، بأول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠.

وأوضح ميرغني أنه من المقرر بدء الامتحانات بمادة الرياضيات في جميع الإدارات التعليمية الخمس الموجودة بالمحافظة.

وأشار مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان الخاصة بالامتحانات والتأكيد على توفير الجو المناسب لسير أعمال الإمتحانات دون أى معوقات.

وأكد صلاح ميرغني تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل ديوان المديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية الخمس للتواصل الدائم مع المدارس ومتابعة الامتحانات لحظة بلحظة.
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