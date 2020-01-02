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تعليم

وزير الاتصالات يزور جامعة سوهاج ويتفقد معهد iti.. اليوم

الخميس 02/يناير/2020 - 06:59 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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قســــم التعليم
تستضيف جامعة سوهاج الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات اليوم، الخميس، يرافقه اللواء طارق الفقى، محافظ الإقليم، في زيارة لكلية الحاسبات والمعلومات، وفرع معهد تكنولوجيا المعلومات، وكذلك لعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إن زيارة الوزير تشمل جولة تفقدية لمعهد iti، مشيرا إلى أن إنشاء المعهد يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء أبنية للتدريب والإبداع، بهدف بناء كادر بشري وجيل مؤهل من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة والمحافظات والمناطق علي كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف عزيز أن إنشاء المعهد علي مساحة 2000 متر مربع جاء بناء علي بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأشرف علي تنفيذه علي مدار 6 أشهر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح عزيز أن كلية الحاسبات التي سوف تشملها الزيارة، بدأت ولأول مرة الدراسة بها هذا العام وتضم 164 طالبا وطالبة في 4 أقسام وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب .
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