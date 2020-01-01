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منوعات

محب لفيلم حرب النجوم يتشاجر مع رواد سينما بسبب تشغيل هواتفهم.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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أحمد شريف
داخل محب لسلسلة أفلام حرب النجوم الشهير في نوبة صراخ واللعن بوجه رواد إحدى صالات السينما بسبب استخدامهم لهواتفهم أثناء عرض الجزء الأخير من فيلم حرب النجوم بكندا.

ووقعت المشادة الكلامية الساخنة في الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس في مسرح فانكوفر في كندا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميلي" كان جو بوند وزوجته ، اللذان كانا حاضرين العرض السينمائي بعد فترة وجيزة من

ولادة طفلهم الثاني ، يشعرون باستياء شديد بعد أن سأل أحد الحضور بعنف الموظفين دار العرض عن مقعده قبل أن ينفجر في احد الأشخاص كان يصور افتتاح الفيلم .

وقال الزوجان إن الرجل الغاضب انفجر فيهم بعد أن تلقوا مكالمة هاتفية خلال عرض الفيلم من قبل جليسة الأطفال لتطمنهم على حال طفلهما الرضيع، حيث دخل الرجل في مشادة كلامية معهم بسبب جرس هتافهم والرد عليه.

وبعد استهجان الحاضرين بالسمنة تم طرد الرجل المجهول من دور العرض من قبل موظفين السينما.

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