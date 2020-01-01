لها معنى وأثر كبير .. البابا تواضروس يتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية كل عام في عيد الميلاد لها معنى ومفعول وأثر كبير جدا.



وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن للأزمات فوائد وإيجابيات أبرزها إعادة التفكير في الأمر.



وأوضح البابا تواضروس، أن الإنسان لابد أن يعيد التفكير في كل أزمة، ولابد من إعادة حساب النفس حتى لا يتسبب في أزمات مرة أخرى، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية لدينا في مصر غير موجودة في العالم.



وأشار إلى أن نهر النيل أنشأ وحدة وطنية طبيعية بين أقباط مصر ومسلميها، موضحا أن نهر النيل كان أبا لجميع المصريين، والجميع تجاور وتلاحم حول النهر، لذلك تكونت الوحدة الوطنية في مصر طبيعة وثقافة واحدة وتقبل الاخر.



ونوه إلى أن الوحدة الوطنية أغلى ما في حياة المصريين، لذلك المتأمرين وأعداء مصر يحاولون ضرب هذه الوحدة، مؤكدا أن الحرامي دائما يريد سرقة أغلى شئ، ولكنهم يفشلوا في كل مرة وهذا ما يؤكده التاريخ المصري العظيم.