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رياضة

30 ألف ريال غرامة مالية على الهلال السعودي بسبب زجاجات المياه

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
وقعت لجنة "الانضباط والأخلاق" بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة غرامات مالية على كل من الهلال والحزم والشباب والأهلي.

وتم توقيع الغرامات بسبب مبارتين في الدوري السعودي من الجولة الماضية الـ 13. 

وجاءت قرارات لجنة الانضباط التي تم إقرارها كالآتي:

- تغريم نادي الهلال 30 ألف ريال.
بعد قيام جماهيره بإلقاء 7 زجاجات ماء بعد نهاية مباراة الفريق أمام الحزم.

- تغريم نادي الحزم 10 آلاف ريال.
بعد قيام جماهيره برمي زجاجتي ماء بعد نهاية مواجهة الفريق أمام الهلال.

- تغريم نادي الشباب 15 ألف ريال.
بسبب تأخر دخول لاعبيه إلى أرض الملعب في لقاء الأهلي.

- تغريم نادي الأهلي 33.750 ريال.
بعد تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الميدان في لقاء الشباب.
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