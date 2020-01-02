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حوادث

ضبط 17 طن زيت طعام فاسد قبل بيعها للمواطنين في الشرقية

الخميس 02/يناير/2020 - 03:33 ص
زيت طعام
زيت طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية لحيازته (17,800 طن زيت طعام "خام" بدون بيانات مجهول المصدر) داخل تنكات غير خاضعة للمواصفات القياسية والصحية، تمهيدًا لإعادة تعبئتها داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية لكبرى الشركات، خلافًا للحقيقة لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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