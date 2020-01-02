ضبط 17 طن زيت طعام فاسد قبل بيعها للمواطنين في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.





وأسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية لحيازته (17,800 طن زيت طعام "خام" بدون بيانات مجهول المصدر) داخل تنكات غير خاضعة للمواصفات القياسية والصحية، تمهيدًا لإعادة تعبئتها داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية لكبرى الشركات، خلافًا للحقيقة لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



