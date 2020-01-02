انتخابات التجديد النصفي.. الأسنان: 6 مقاعد نقيب فرعي فازت بالتزكية.. والبيطريين: 355 طلبا و 15 مرشحا على مقعد النقيب العام.. استقبال طلبات البريد حتى الأحد المقبل

13 مرشحا على مقعد نقيب البيطريين.. والقوائم الأولية للمرشحين الأحد

انتخابات البيطريين.. تتلقى 38 طلبًا بينهم 2 على مقعد النقيب

انتخابات الأسنان.. 6 مقاعد نقيب فرعي فازت بالتزكية









يستمر الجدول الزمني لانتخابات التجديد النصفي، لكلا من نقابتي الأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، لانتخاب نقابي عام للنقابتين، ونصف اعضاء المجلس، ونقباء النقابات الفرعية ومجالسها.





وقال الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة أجرت حصرا لأعداد المرشحين على كافة المقاعد، حيث بلغت 355 طلبا للترشح، من بينهم 13 طبيبا بيطريا على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، و31 عضوا على منصب عضو النقابة العامة فوق 15 سنة، 18 عضوا تحت 15 سنة.





وأضاف قاسم،: أما بالنسبة للقطاعات، فترشح 4 أعضاء فوق 15 سنة، و16 عضوا تحت 15 سنة، وللترشح على مقعد رؤساء النقابات الفرعية، فقد ترشح 73 بيطريا، و110 مرشحين لعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، فوق 15 سنة، و90 لعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات تحت 15 سنة، مشيرا إلى أن إجمالى المقاعد الشاغرة التى تم فتح باب الترشح عليها فى التجديد النصفى 133 مقعدا.





واضاف عضو اللجنة، إن اللجنة تلقت فى أول أيام استقبال طلبات الترشح بالانتخابات، والتى تم إرسالها بالبريد، خلال الفترة القانونية لفتح باب الترشح، 38 طلبا للترشح على كافة المقاعد الشاغرة، والتى سيتم إجراء عمليات التصويت عليها.













أوضح "قاسم"، أن اللجنة تلقت طلبين للترشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ليرتفع عدد المرشحين على المقعد نفسه إلى 15 مرشحًا حتى الآن، بالإضافة إلى 5 مرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة فوق سن 15 عامًا، و2 لعضوية مجلس النقابة العامة تحت 15 سنة، وعلى مقعد رئيس نقابة فرعية بالمحافظات 3 مرشحين، ولعضوية مجالس النقابات الفرعية فوق سن 15 سنة، 7 مرشحين، ولعضوية مجالس النقابات الفرعية تحت سن 15 سنة 17 مرشحًا.









وأشار عضو لجنة تلقى طلبات الترشح، إلى أن اللجنة مستمرة فى أداء عملها لتلقى طلبات الترشح المُرسلة من خلال البريد، غدًا الخميس، والأحد المقبل، حيث سيتم إعداد التقرير النهائى بأسماء المرشحين على كافة المقاعد، ومن ثم يتم عقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة الاثنين المقبل، لعرض ما تم من أسماء واردة ومترشحة ليتم البت بها، ثم يتم الإعلان عن باقى الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.









وأعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، غلق باب الترشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وذلك بعد 10 أيام من بدء استقبال اللجنة لطلبات الأطباء الراغبين فى الترشح.





قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، حسم عدد من المقاعد بالتزكية، لعدم ترشح أكثر من طبيب عليها، وذلك بعد إغلاق باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، وإعداد القوائم الأولية لأسماء المُرشحين.

وأكد حمزة، أن الفائزين بالتزكية علي مقاعد النقيب الفرعي 6 و هم:





الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر.

الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء.

الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم.

والدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية.

والدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية.

والدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد.





وأوضح الامين العام المساعد، أن كافة مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، لافتا إلى أن كافة مقاعد النقابة العامة أيضا سيتم إجراء التصويت عليها، عدا مقعد شمال الصعيد فوق 15 عاما، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا.





وكانت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، قد أعلنت فتح باب الترشح بالانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، السبت 21 ديسمبر الجارى.



