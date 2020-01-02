AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم حزنهم.. لاعبو الإسماعيلي يلتقطون صورا مع مشجع مريض بالسرطان

الخميس 02/يناير/2020 - 04:21 ص
محمد الشامي واسماعيل
محمد الشامي واسماعيل
Advertisements
حبيبة معتز
في لفتة إنسانية حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على التقاط صور تذكارية مع عاشق الدراويش، الطفل إسماعيل، مريض السرطان، وذلك رغم حزن لاعبي الفريق الشديد بسبب التعادل الإيجابي أمام فريق إنبي.

وكان فريق الدراويش تعادل مع إنبي في المباراة التي جمعتهما بملعب استاد الإسماعيلية مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري العام.

وخرج كل من محمد الشامي ومحمد مجدي ومحمد فوزي ومحمد صادق وهمام طارق لالتقاط الصور مع المشجع الإسماعيلاوي.

وكان محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي دخل في وصلة بكاء بسبب نتيجة المباراة، ورفض الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده بسبب حزنه الشديد، إلا أنه ابتسم في وجه مشجع الدراويش لإرضائه.

يذكر أن الاسماعيلي حصل على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة ويبدأ استعداداته غدًا، الجمعة، لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام الجزيرة الإماراتي بـ البطولة العربية

بالمستندات .. لاعب الإسماعيلي مطلوب في فانكوفر الأمريكي

الأهلي والإسماعيلي.. 30 دقيقة سيطرة واستحواذ من الأحمر على الدراويش

60 دقيقة.. هدفان ضائعان لـ الأهلي.. وصمود من الإسماعيلي والتعادل السلبى سيد الموقف

فرنسي وبرتغالي مرشحان بقوة .. الإسماعيلي يغلق ملف ديسابر بسبب المغالاة المادية

الأزمات تضرب الدراويش.. غضب في الإسماعيلي بسبب سعيد حمزة

ترشيحاتنا

يا خسارة.. رسالة من مرتضى منصور لـ حسن حمدى على الهواء.. فيديو

بكاء وتكذيب.. مشاجرة بين طالبة وأساتذتها بـ جامعة الإسكندرية ..فيديو

الأهلي والصفاقسي.. حسن حمدي يكشف موقفا كوميديا لـ الخطيب ..فيديو

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لـ شقيقتها إيمي.. شاهد

زاهي حواس: كل الفراعنة كانوا يشجعون النادي الأهلي.. فيديو

حكم الوضوء في الحمام .. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عام سعيد.. ناهد السباعي تحتفل برأس السنة ..صور

بفستان أبيض X أسود وحذاء أحمر.. طليقة على ربيع تتألق في أحدث ظهور

انتقام غريب.. شاب يتخلص من سيارة مرسيدس G63 بإلقائها من الطائرة