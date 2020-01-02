رغم حزنهم.. لاعبو الإسماعيلي يلتقطون صورا مع مشجع مريض بالسرطان

في لفتة إنسانية حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على التقاط صور تذكارية مع عاشق الدراويش، الطفل إسماعيل، مريض السرطان، وذلك رغم حزن لاعبي الفريق الشديد بسبب التعادل الإيجابي أمام فريق إنبي.

وكان فريق الدراويش تعادل مع إنبي في المباراة التي جمعتهما بملعب استاد الإسماعيلية مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري العام.





وخرج كل من محمد الشامي ومحمد مجدي ومحمد فوزي ومحمد صادق وهمام طارق لالتقاط الصور مع المشجع الإسماعيلاوي.





وكان محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي دخل في وصلة بكاء بسبب نتيجة المباراة، ورفض الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده بسبب حزنه الشديد، إلا أنه ابتسم في وجه مشجع الدراويش لإرضائه.



