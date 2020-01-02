ضبط 12 طن جبن فاسد داخل مصنع في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث بمحافظة الإسكندرية لحيازته (12,395 طن أقراص "جبن رومى – جبن أبيض) تمهيدًا لطرحها بالأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة.



