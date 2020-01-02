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حوادث

ضبط 12 طن جبن فاسد داخل مصنع في الإسكندرية

الخميس 02/يناير/2020 - 07:22 ص
جبن فاسد
جبن فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث بمحافظة الإسكندرية لحيازته (12,395 طن أقراص "جبن رومى – جبن أبيض) تمهيدًا لطرحها بالأسواق غير صالحة  للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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