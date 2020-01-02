AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غلق باب التقدم للعمل بمنظومة كنترولات الثانوية العامة.. اليوم

الخميس 02/يناير/2020 - 07:30 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســــمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم، الخميس، الموافق 2 يناير 2020، هو آخر يوم في تلقي مستندات المتقدمين للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2019 /2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على من يريد الترشح الدخول على موقع الوزارة و طبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة ، وملء البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوي حديث ، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ومقترح التطوير.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يجب للترشح لهذه الأعمال، ألا يكون المترشح قد تم حرمانه من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992 ، وألا يكون قد تمت إحالة المترشح للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والامانة ، ويجب ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ، وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لابد للمرشح أن يحصل على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط الخبرة في أعمال الامتحانات فترة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الادارة او لجنة النظام والمراقبة ، ويشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل ، وألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام ، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها ، وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات رسمية استعدادا لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية.. اليوم

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| التعليم تعلن تفاصيل ومفاجآت جديدة للطلاب.. فرصة أخيرة لتغيير الشعبة قبل الامتحان.. وتحذيرات من التجاوز بالألفاظ أثناء الإجابة

امتحانات الثانوية العامة 2020| فتح باب التقدم للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة والنظام والمراقبة

بدء تلقي مستندات المتقدمين للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة .. اليوم

تعرف على رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2020

ترشيحاتنا

حكم خلع النقاب أمام زوج الأخت

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

خبيرة أبراج: محمد صلاح تنتظره أعمال خيرية ونجاحات كثيرة في 2020 ..فيديو

كانوا متعبين.. حسن حمدي عن مجدى عبد الغني ومدحت رمضان ومحمد عباس

4 كلمات تجدد بها إيمانك يوميا.. المفتي السابق يكشف عنها

زاهي حواس: الفراعنة كانوا أهلاوية.. والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر| فيديو

AdvertisementS

لحظة مرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتا أثناء غنائه على خشبة المسرح.. شاهد

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة

رد فعل فايلر عقب خروج محمد هاني من الملعب ..فيديو

بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية

عاجل.. الجمهور يرفض تطاول الحضري على حسن حمدي | تفاصيل

اخبار الرياضة| اتحاد الكرة يبرئ الزمالك ويصدم الأهلي .. فايلر يكشف تفاصيل المشادة مع ميدو

يغرد وحيدا.. رضا عبد العال: الفوز على الأهلي بمثابة بطولة دوري

سيد عبد الحفيظ يعلن تفاصيل أزمة البطاقة الدولية لـ كهربا ويوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

حسن حمدي: اعتزلت العمل الرياضي.. الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع.. ومرتضى منصور يوجه رسالة لرئيس الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود