جريمة عنصرية وتمييز في بريطانيا | واستنفار أمنى لشرطة لندن

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن استنفار أمني في جنوب المدينة ضد جريمة كراهية مناهضة للمسلمين.



وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، استدعي الضباط إلى مبنى بالقرب من مسجد (مركز شمال بريكستون الثقافي) الإسلامي صباح الأربعاء بعد تقارير عن شعارات مرسومة بالرش على مبنى بالقرب من المركز.



وقال بيان صادر عن الشرطة: "تم استدعاء الضباط في حوالي الساعة 11:00 من يوم 1 يناير لتقارير عن شعارات معادية للإسلام تم رشها على مبنى بالقرب من مركز شمال بريكستون الإسلامي في طريق بريكستون. التحقيقات جارية في هذا الوقت كجزء من التحقيق الكامل".



وأضاف: "نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس لامبيث لضمان إزالة التصريحات المسيئة في أقرب وقت ممكن".



وتابع: "بشكل مثير للصدمة، تؤثر جرائم الكراهية على الأشخاص من جميع مناحي الحياة وتأثيرها على المجتمعات في جميع أنحاء لندن. يحق لجميع أعضاء مجتمعاتنا ممارسة حياتهم اليومية دون خوف من الإساءة اللفظية أو الجسدية أو المكتوبة".



وواصل: "لا نتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز ، ونحن ملتزمون بمعالجة مثل هذه الجرائم على أكمل وجه ممكن".