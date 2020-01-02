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حوادث

قرار من النيابة في انقلاب سيارة من أعلى كوبري الفنجري

الخميس 02/يناير/2020 - 02:32 ص
انقلاب سيارة من أعلى
انقلاب سيارة من أعلى كوبري الفنجري
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عمرو خليفة
صرحت نيابة مدينة نصر ثان، بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري الفنجري.

وكان ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري الفنجري الجديد بمنطقة طريق النصر.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط سيارة نصف نقل من أعلى كوبري الفنجري في القادم من طريق النصر إلي منطقة الاستاد، أعلى منطقة طريق النصر.

وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرور وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص داخل السيارة.

فيما تهيب الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقائدي السيارات توخى الحذر، وعدم القيادة بسرعات مرتفعة، وعدم الانشغال بغير الطريق.
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