مرور القاهرة: تحويلات مرورية بسبب أعمال الرصف بمحور الثورة بمصر الجديدة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة بمصر الجديدة.





وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال مشروع تطوير محاور مناطق مصر الجديدة، وإجراء تحويلة مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة.



