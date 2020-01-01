AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البابا تواضروس: أميل للتبسيط في كل العظات والشروحات.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:28 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
أكد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه يميل للتبسيط في كل العظات والشروحات التي يقدمها، وهذه مهمة ليست سهلة حتى يفهمها الجميع، وتصل الاحساس بالإجابة الحقيقة.

وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه لا يعمل بمفرده ولكن معه عشرات من الناس يعملوا، موضحا أن معه 40 شخص في مكتبه يعملوا بقدر كبير من المسئولية.

وأوضح البابا تواضروس أن لدينا مشكلات حديثة لكن في ضوء الماضي نفهم الحاضر ونستعيد للمستقبل، لافتا إلى أن قواعد الاختبار لدخول الرهبنة كما هي منذ 1986 ولكنها صعبة .

وأشار البابا تواضروس إلى أن عملية الرهبنة صعبة جدا خاصة أن الإنسان ينزع نفسه من الحياة ويتجه الي الدير، خاصة أن دخول الدير عملية صعبة، بسبب عملية الاختبارات.

ولفت البابا تواضروس إلى أن الحياة في الدير تحتاج الي نفسية خاصة، وليس كل إنسان يصلح في طبيعة يكون راهبا او يتأقلم في الحياة في الدير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبوفانا في ملوي من أول أديرة الصعيد ويرجع إنشاؤه للقرن الرابع الميلادى

البابا تواضروس يصل كنيسة السيدة العذراء لإلقاء عظته الأسبوعية

الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري بالأقصر ..صور

البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس

البابا تواضروس يعلن توقف عظة الأربعاء حتى نهاية يناير المقبل.. اعرف السبب

لكل اسم حكاية.. دير رئيس الملائكة بجبل النقلون شاهد على الاضطهاد الروماني للمسيحية

ترشيحاتنا

أول فرمان ضد سيد عبد الحفيظ في 2020 خلال مباراة الأهلي ومصر المقاصة | فيديو

عاجل | لقاء الأشقاء .. تفاصيل وكواليس جلسة الخطيب وتركي آل الشيخ فى السعودية

تحرش جنسي وابتزاز | شاهد كوارث جروب حد شاف جوزي.. فيديو

سنة سعيدة عليك يا قرد | هنا الزاهد توجه رسالة ساخرة لزوجها بمناسبة العام الجديد

إذاعة فرنسية: وصول مرتزقة سوريين إلى ليبيا قادمين من تركيا

عاجل|معلول يسجل الهدف الاول للأهلي في شباك مصر المقاصة من ركلة جزاء ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد