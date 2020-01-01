البابا تواضروس: أميل للتبسيط في كل العظات والشروحات.. فيديو

أكد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه يميل للتبسيط في كل العظات والشروحات التي يقدمها، وهذه مهمة ليست سهلة حتى يفهمها الجميع، وتصل الاحساس بالإجابة الحقيقة.



وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه لا يعمل بمفرده ولكن معه عشرات من الناس يعملوا، موضحا أن معه 40 شخص في مكتبه يعملوا بقدر كبير من المسئولية.



وأوضح البابا تواضروس أن لدينا مشكلات حديثة لكن في ضوء الماضي نفهم الحاضر ونستعيد للمستقبل، لافتا إلى أن قواعد الاختبار لدخول الرهبنة كما هي منذ 1986 ولكنها صعبة .



وأشار البابا تواضروس إلى أن عملية الرهبنة صعبة جدا خاصة أن الإنسان ينزع نفسه من الحياة ويتجه الي الدير، خاصة أن دخول الدير عملية صعبة، بسبب عملية الاختبارات.



ولفت البابا تواضروس إلى أن الحياة في الدير تحتاج الي نفسية خاصة، وليس كل إنسان يصلح في طبيعة يكون راهبا او يتأقلم في الحياة في الدير.