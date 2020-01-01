أهم الأخبار | سعر البنزين الجديد خلال أيام.. الخطيب وتركي الشيخ حبايب ..تفاصيل جديدة حول موقعة الأهلي والهلال.. والأرصاد تحذر من أمطار غزيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:كشف النادى الأهلي في بيان رسمي له تفاصيل الزيارة التى قام بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لـ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الكابتن الخطيب بمنزله قبل أسابيع.أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار، اعتبارًا من غد الخميس، وحتى يوم السبت المقبل، حيث يستمر تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.كشفت هند الحناوي، والدة لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عن أول قرار سوف تتخذه في شهر يناير 2020.علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوز فريقه بثنائية دون رد أمام مصر المقاصة اليوم ومواصلة تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز فى إطار مباريات الاسبوع الـ11 من المسابقة.تشهد مصر خلال الأيام المقبلة، مطلع يناير من عام 2020، ثاني تطبيق فعلي لـ آلية التسعير التلقائي الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك بعد إعلان الحكومة، عن تخفيض سعر منتجات البنزين 25 قرشا في مطلع أكتوبر الماضي في أول تطبيق للمنظومة بمصر.قالت الفنانة داليا البحيرى ، إن الله سبحانه وتعالى كريم، منحها أكبر طاقة حب وكلمة "بحبك"، وذلك عندما اختبرها بوفاة طفلتها خديجة، لافتة إلى أنها كانت وديعته واستردها.غاب ممثلو أندية الدوري المصري الممتاز، عن الاجتماع الذي دعا له مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمقر النادي، حيث قام الأخير بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري بالكامل، للاجتماع في القلعة البيضاء اليوم الأربعاء.حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها بشان قيد محمود عبدالمنعم " كهربا " نجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلى فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .أثارت سيدة تزعم أنها سعودية الجنسية، وتدعى فايزة المطيري، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت اعتناقها الدين المسيحي، بدلا من دينها السابق ودين عائلتها، الإسلام.