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مرأة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

الخميس 02/يناير/2020 - 07:28 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصورة جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا فى أبو ظبى احتفالا بحلول العام الجديد 2020.

وتألقت نانسي عجرم في حفلها بأبو ظبي بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بصيحة البليسيه، كما تميز بأنه مكشوف من الظهر.

وحمل فستان نانسي عجرم فى حفلها بأبوظبى توقيع maria lucia hohan، فيما بلغ سعر الفستان 2810 دولارات ولكن بعد الخصم وصل سعره 1124 دولارًا.

ووضعت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم مكياج جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى، واعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها.
بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة
بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة
بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة
بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة
بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة
بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة
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