بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصورة جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا فى أبو ظبى احتفالا بحلول العام الجديد 2020.





وتألقت نانسي عجرم في حفلها بأبو ظبي بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بصيحة البليسيه، كما تميز بأنه مكشوف من الظهر.





وحمل فستان نانسي عجرم فى حفلها بأبوظبى توقيع maria lucia hohan، فيما بلغ سعر الفستان 2810 دولارات ولكن بعد الخصم وصل سعره 1124 دولارًا.



