إصابة شابين بطلقات نارية فى مشاجرة بإحدى قرى دمنهور

أصيب اليوم الأربعاء شابان بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم ، اثر وقوع بمشاجرة بالأسلحة النارية بقرية قراقص بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ومصابين ،وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من:



" عمر.ر.م" 22 سنة ومقيم بمنطقة إفلاقة، مصاب بطلق خرطوش بالساق اليمنى واليد اليسرى،" عبد الله.أ.ح" 19 سنة، ومقيم بقرية قراقص، مصاب بطلق خرطوش بالوجه والجسم.



وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة .. وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.. وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.