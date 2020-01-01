البابا تواضروس يكشف عن قواعد الاختبار لدخول الرهبنة| شاهد

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هناك قواعد الاختبار لدخول الرهبنة، مؤكدا أن القواعد والإختبارات كما هي منذ 1986 ولكنها صعبة .



وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن هناك 3 مبادئ تشكل قوائم الراهب وهم «الفقر الاختياري، والطاعة، وحياة التبتل»، مضيفا أن الراهب لا يرث وهذا مبدأ رئيسي في الرهبنة، وفقدان أحدهما يعد خروجا عن الرهبنة.



وأشار البابا تواضروس، إلى أن عملية الرهبنة صعبة جدا خاصة أن الإنسان ينزع نفسه من الحياة ويتجه الي الدير، خاصة أن دخول الدير عملية صعبة، مضيفا أن الأديرة كانت تعاني في السابق عدم وجود طرق ممهدة والأن أصبحت متوفرة.



وأوضح البابا تواضروس، أن الحياة في الدير تحتاج الي حالة نفسية خاصة، وليس كل إنسان يصلح في طبيعة الراهب او الحياة في الدير، موضحا أن هناك برنامج منظم في حياة الراهب في الدير، وحضوره ومشاركته شئ من المتابعة.



وشدد على أن عدد الرهبان في الأديرة سابقا كان 35 راهبا والآن زاد العدد ليصبح 200 راهب، مؤكدا أنه أب للجميع، ويسمع لجميع الاراء والأعراض والانتقادات من الشباب، من خلال وسائل كثيرة، منها البريد الالكتروني «تواصل»، وعبر الهاتف.