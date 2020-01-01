AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البابا تواضروس يكشف عن قواعد الاختبار لدخول الرهبنة| شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:45 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هناك قواعد الاختبار لدخول الرهبنة، مؤكدا أن القواعد والإختبارات كما هي منذ 1986 ولكنها صعبة .

وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن هناك 3 مبادئ تشكل قوائم الراهب وهم «الفقر الاختياري، والطاعة، وحياة التبتل»، مضيفا أن الراهب لا يرث وهذا مبدأ رئيسي في الرهبنة، وفقدان أحدهما يعد خروجا عن الرهبنة.

وأشار البابا تواضروس، إلى أن عملية الرهبنة صعبة جدا خاصة أن الإنسان ينزع نفسه من الحياة ويتجه الي الدير، خاصة أن دخول الدير عملية صعبة، مضيفا أن الأديرة كانت تعاني في السابق عدم وجود طرق ممهدة والأن أصبحت متوفرة.

وأوضح البابا تواضروس، أن الحياة في الدير تحتاج الي حالة نفسية خاصة، وليس كل إنسان يصلح في طبيعة الراهب او الحياة في الدير، موضحا أن هناك برنامج منظم في حياة الراهب في الدير، وحضوره ومشاركته شئ من المتابعة.

وشدد على أن عدد الرهبان في الأديرة سابقا كان 35 راهبا والآن زاد العدد ليصبح 200 راهب، مؤكدا أنه أب للجميع، ويسمع لجميع الاراء والأعراض والانتقادات من الشباب، من خلال وسائل كثيرة، منها البريد الالكتروني «تواصل»، وعبر الهاتف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. دير سدمنت الجبل من بني سويف إلى العالمية

أبوفانا في ملوي من أول أديرة الصعيد ويرجع إنشاؤه للقرن الرابع الميلادى

دير الأنبا بيشوي يحتفل بمرور ٦٠ عاما على رهبنة الأنبا صرابامون

البابا تواضروس يصل كنيسة السيدة العذراء لإلقاء عظته الأسبوعية

الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري بالأقصر ..صور

لكل اسم حكاية.. دير رئيس الملائكة بجبل النقلون شاهد على الاضطهاد الروماني للمسيحية

ترشيحاتنا

قفشة: جلوسي مع نجم الأهلي إضافة.. وسياسة التدوير لا تخصني.. فيديو

المستكاوي: كنت بشتكي حسن حمدي لـ إبراهيم نافع.. فيديو

يا خسارة.. رسالة من مرتضى منصور لـ حسن حمدى على الهواء.. فيديو

كهربا لـ محمود علاء نجم الزمالك: هتحقق كل اللي نفسك فيه السنة الجاية

سعر البنزين الجديد .. مصر تنتظر تسعيرا جديدا للمنتجات البترولية خلال أيام

متسابق مصري في ذا فويس يحرج مسئولي البرنامج .. فيديو خاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا