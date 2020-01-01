هذا اللاعب يتساوى مع محمد صلاح بسبب القدم اليسري

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أرسنال على مانشستر يونايتد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "الإمارات" فى الجولة الـ21 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل بيبي، هدف تقدم آرسنال على مانشستر يونايتد بالقدم اليسرى، في اللقاء المُقام على ملعب الإمارات.



وحسب ما نشرته شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات فإن موسم الماضي بالدوريات الخمس الأوروبية الكبرى، فقط ليونيل ميسي هو من سجل أهدافًا بالقدم اليسرى بـ45 هدفًا أكثر من نيكولاس بيبي 24 الذي يتساوى مع الدولي المصري محمد صلاح".



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الانجليزي برصيد 31 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 5 مواجهات.



ويدخل ارسنال المباراة بقيادة مديره الفني الجديد مايكل ارتيتا قادما من خسارة مخيبة للآمال على يد منافسه تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.



وعلى الجانب الآخر يأتي فريق مانشستر يونايتد من الفوز في مباراتين متتاليتين على حساب نيوكاسل وبيرنلي بالدوري الإنجليزي.