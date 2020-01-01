AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هذا اللاعب يتساوى مع محمد صلاح بسبب القدم اليسري

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:37 م
نيكولاس بيبي
نيكولاس بيبي
Advertisements
أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أرسنال على مانشستر يونايتد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "الإمارات" فى الجولة الـ21 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بيبي، هدف تقدم آرسنال على مانشستر يونايتد بالقدم اليسرى، في اللقاء المُقام على ملعب الإمارات.

وحسب ما نشرته شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات فإن موسم الماضي بالدوريات الخمس الأوروبية الكبرى، فقط ليونيل ميسي هو من سجل أهدافًا بالقدم اليسرى بـ45 هدفًا أكثر من نيكولاس بيبي 24 الذي يتساوى مع الدولي المصري محمد صلاح".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الانجليزي برصيد 31 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 5 مواجهات.

ويدخل ارسنال المباراة بقيادة مديره الفني الجديد مايكل ارتيتا قادما من خسارة مخيبة للآمال على يد منافسه تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق مانشستر يونايتد من الفوز في مباراتين متتاليتين على حساب نيوكاسل وبيرنلي بالدوري الإنجليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشيلسي يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. اليوم

صحوة ليستر سيتي تهدد بتعميق معاناة آرسنال في الدوري الإنجليزي.. اليوم

مانشستر سيتي في اختبار صعب أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي

الظهور الأول لـ أرتيتا.. آرسنال يخشى تعميق جراحه أمام بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواصل نزيف النقاط بالتعادل ١_١ مع بورنموث في أول مباراة لأرتيتا

تشيلسي في ضيافة آرسنال بـ ديربي لندن

ترشيحاتنا

رئيس وزراء السودان: مصالحنا تتفق مع رؤية مصر من سد النهضة

عاجل | تركي آل الشيخ يقدم مقترحا جديدا لعلاج محمود الخطيب

نائب أردوغان يعلن: تركيا قد تتراجع عن التدخل العسكري في ليبيا

بعد إفساد عمليات التجميل لوجهها.. شاهد| مايا دياب بإطلالة مثيرة فى الكريسماس

تعرف على رد فعل حسن حمدي بعد وصول الأهلي لـ كأس العالم للأندية

عاجل | اتحاد الكرة يبرئ الزمالك ويصدم الأهلي فى ملف قيد كهربا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد